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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالعجوزة

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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالعجوزة حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالعجوزة
أمرت نيابة العجوزة بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المحلات التجارية وسرقتهم خزينة محل بمنطقة العجوزة.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الوراق تفيد بتكوين 4 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة المحلات التجارية، وبالحصول على إذن من النيابة تمكن الرائد محمد الجوهرى، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، بسرقتهم خزينة محل بمنطقة العجوزة تحتوى على مبلغ 60 ألف جنيه، وحرر العميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة الوراق، محضرا بالواقعة، وتمت إحالتهم إلى نيابة العجوزة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.

سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة خزينة محل بالجيزة
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