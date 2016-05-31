يهدد بتفجير بناية رغبةً في ترحيله

أحالت نيابة دبي عاطلا عن العمل أفريقيا، 25 عاماً، إلى محكمة الجنايات بعد أن وجَّهت إليه عدة اتهامات، شملت جناية التهديد الموجهة لشرطة دبي، وجنحتي تعاطي مشروبات كحولية، والبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم اتصل من هاتفه المحمول في شهر أبريل الماضي بغرفة العمليات التابعة لشرطة دبي، مهددا بتفجير إحدى البنايات بمنطقة نايف، إذا لم يتم ترحيله لبلده، وعلى ضوء البلاغ وبعد التدقيق على رقم المتصل، تبين من معلوماته، أنه دخل الى الدولة في عام 2015، بتأشيرة عمل حارس أمني.

وأنه يقيم حاليا في الدولة بصفة غير مشروعة، ويسكن في سكنات الشركة بمنطقة المحيصنة الثانية، وبناء على هذه المعلومات توجهت إحدى الدوريات الامنية، حيث تمكنت من القبض عليه بجوار مسكنه، وبتفتيشه عثر على الهاتف الذي اتصل منه بغرفة العمليات، و استُجوب في قسم الشرطة، حيث أفاد بأنه فعل ذلك محاولة منه لترحيل السلطات له لبلاده، كونه أصبح عاطلا عن العمل ويريد الرجوع بأي طريقة اليها.