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اليوم.. حفل تخرج دفعة 2015 بكلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس

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اليوم.. حفل تخرج دفعة 2015 بكلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس اليوم.. حفل تخرج دفعة 2015 بكلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس
يقام اليوم الثلاثاء، حفل تخرج لدفعة 2015 من كلية طب الأسنان بقاعة الاحتفالات بالكلية، وذلك فى تمام الساعة 11 صباحا تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور عبادى القاضى، عميد كلية طب الأسنان.

وأكد الدكتور عبادى القاضى، عميد كلية الطب الأسنان، أن الحفل يعد تقليدا سنويا تقوم به كلية طب الأسنان، وذلك لتكريم طلابها من خريجى الدفعات، حتى نؤكد حرص الجامعة على تكريم طلابها ومشاركتهم فى أهم أيام حياتهم وحتى نرسخ فكرة أن علاقة الطالب بالجامعة لا تنتهى عند التخرج خاصة خريجى الكليات العملية، لأنه بحاجة دائمة إلى الاطلاع على كل ما هو جديد فى المجال الطبى، وحتى نضمن خريجا متميزا مواكبا لكل ما هو جديد.

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