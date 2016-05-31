نبذة حول مركز الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي للتأهيل الشامل للمعوقين

جاءت فكرة تبني إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي لهذا المركز، من خلال شراكة تعاون وتكامل مع الجهة الحكومية المختصة (وزارة الشؤون الاجتماعية)، حيث تتولى إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي تمويل إنشاء وتجهيز المركز بالكامل، بينما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تشغيل المركز وصيانته عطفاً على كونها جهة الاختصاص ولعنصر الخبرة الذي تملكه في هذا المجال.

حيث يعد المركز إضافة مميزة لمنظومة مراكز التأهيل الشامل بالمملكة لما يتمتع به من تجهيزات ‏وإنشاءات حديثة ضمت أحدث الوسائل الطبية و التأهيلية التي تهيئ للمعاقين بيئة صحية تلاءم احتياجاتهم اليومية وتوافق المواصفات الدولية المعتمدة من هيئة الأمم المتحدة لاحتياجات المعاقين ، فيضم المركز عدة مباني بلغت تكلفتها الإجمالية (20) مليون ريال، وتبلغ طاقته الاستيعابية (400) سرير مقسمة إلى (200) سرير لقسم الرجال، و(200) سرير لقسم النساء على مساحة إجمالية تزيد عن (15) ألف متر مربع .

ويقدم المركز رعاية طبية وتأهيلية متكاملة للمعاقين ضمن عدة برامج شاملة مثل برنامج الرعاية الطبية ‏وبرنامج العلاج الطبيعي وبرنامج الرعاية الاجتماعية والنفسية وبرامج الأنشطة الرياضية والترفيهيــــة، ويشتمل على قاعة كبرى للمحاضرات, كما تم إطــــلاق فيلماً تعريفياً عن المركز باسم (فيلـــم حكايــــة - مركز الشيــخ صالح الراجحي للمعوقـــين بالخرج )على الرابط:

رؤية المركز:

أن يكون مركز الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي للتأهيل الشامل للمعوقين في محافظة الخرج نموذجاً يحتذى في مجال رعاية المعاقين بالمملكة العربية السعودية.

رسالة المركز:

تقديم خدمات صحية واجتماعية متميزة للمعاقين من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة في المركز، مع العناية الفائقة بتحقيق رضا المستفيدين منه، وتوفير بيئة عمل جاذبة للعاملين فيه.

أهداف المركز بالنسبة للمستفيدين منه:

إيواء حالات المعوقين من فئات شديدي الإعاقة أو من يثبت عدم صلاحيتهم للتأهيل المهني، وذلك سعياً لتخفيف العبء عن كاهل أسرهم.

تقديم أوجه الرعاية المختلفة للمعاق (النفسية، والاجتماعية، والتعليمية، والترفيهية)

تأهيل المعاقين المقيمين اجتماعياً، وذلك عن طريق تعويدهم على خدمة أنفسهم وتدريبهم على بعض المهارات الحياتية حسب ظروف وإمكانيات كل حالة.

إقامة الكثير من البرامج (برامج العلاج بالعمل، وبرامج العلاج الوظيفي والطبيعي، وبرامج التدريب على المهارات المختلفة) بهدف تأهيل المعاق ليكون عضواً صالحاً ومنتجاً بقدر إمكانياته؛ مما يسهم في تعزيز الذات الإيجابية لديه، ويحدث التوازن النفسي والاجتماعي المرغوب.

إيجاد جسور من التعاون المثمر والبنّاء بين المركز والمجتمع الخارجي، وكذلك مع أسر المستفيدين؛ مما يسهم في تطوير وإنجاح أوجه الرعاية المقدمة وتعزيز التعاون؛ لما فيه صالح المستفيدين.

شغل وقت فراغ المستفيدين بما يفيدهم من خلال البرامج والأنشطة الموضوعة بعناية؛ لتناسب حالاتهم وإمكانياتهم؛ مما يساهم في زيادة محصولهم المعرفي ويضفي نوعاً من المرح والسرور، ويكسبهم بعض العادات والاتجاهات السلوكية المرغوبة.

أهداف المركز بالنسبة لإدارة أوقاف

صالح عبدالعزيز الراجحي:

التأكيد على دور إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي في الأعمال الخيرية الوطنية الرائدة.

مساندة الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية في خدمة فئة المعاقين.

المشاركة الفعالة من قبل إدارة الأوقاف بتبني المشاريع الاجتماعية ذات صفة الديمومة والاستمرار التي تخدم الفئات الخاصة.

تخفيف المعاناة عن أسر المعاقين والمساعدة في تأهيل ذويهم.

الفئات المستهدفة بالرعاية ضمن المركز:

ذوو الإعاقات الجسمية الشديدة (كالبتر المزدوج الشديد) والشلل الرباعي، أو الدماغي، أو ضمور الأطراف من الجنسين.

ذوو ازدواجية الإعاقة، مثل التخلف العقلي مع كف البصر، أو التخلف العقلي مع الصمم والبكم، أو الشلل مع كف البصر، وغيرها من الإعاقات المزدوجة من الجنسين.

ذوو التخلف العقلي المتوسط أو الشديد من الجنسين. أي من الحالات غير الصالحة للتعليم الخاص أو التأهيل المهني من الجنسين.

الخدمات وأوجه الرعاية المقدمة بالمركز:

أولاً: الرعاية الطبية:

برنامج الرعاية الطبية الشامل:

يقوم الفريق الطبي بالإشراف على الخدمات الصحية المتنوعة كمعالجة المعاقين المقيمين (المنومين) ومتابعتهم والكشف الطبي عليهم، بما في ذلك عمل التحاليل الطبية الضرورية، وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الطبية للذين يدخلون المركز لأول مرة؛ بهدف التأكد من خلوهم من الأمراض السارية والمعدية، وخلوهم من أي سلوك عدواني قد يؤذي المقيمين (المنومين) الآخرين، وكذلك فتح ملف صحي لكل مقيم (منوم) يحتوي على جميع بياناته الصحية، وتجهيز الصيدلية بالأدوية اللازمة.

برنامج مكافحة العدوى:

تطبيق شروط سلامة المرضى ووسائل منع انتشار الأمراض للإقلال منها بمتابعة جميع العوامل التي قد تساهم في ذلك مثل النظافة العامة والشخصية وتأمين المناخ المناسب داخل الغرف، وكذلك التثقيف الطبي المستمر.

برنامج التحصين:

يقوم هذا البرنامج بالتحصين ضد الأمراض المعدية والسارية وذلك بتأمين اللقاحات (التطعيمات) لجميع المقيمين (المنومين) والموظفين لتحصينهم ضد تلك الأمراض بإذن الله مثل (التهاب الكبد الوبائي، الحصبة..).

برنامج التغذية:

يقوم القسم الطبي بالإشراف على التغذية والمتابعة الدورية على أوزان المقيمين (المنومين) بشكل شهري، وتحديد كمية ونوعية الغذاء اللازم لكل مقيم، حسب احتياجاته ووزنه وحالته الصحية العامة ونوع إعاقته، والإشراف الصحي على استلام مواد الإعاشة اليومية بالطرق الصحيحة؛ لتخزينها ثم طهيها وفق الجداول المعدة لذلك اليوم.

برنامج رعاية الفم والأسنان:

يقوم فنيو العناية بصحة الفم والأسنان بالتأكد من العناية بأسنان المقيمين (المنومين) والكشف عليها بشكل يومي وتحويل من يحتاج إلى أخصائي طب الأسنان المناسب ليصار إلى علاجه؛ حيث يتم التنسيق مع العيادات الشاملة بالشؤون الاجتماعية بمنطقة الرياض بهذا الخصوص.

ثانياً: العلاج الطبيعي:

يقدم المركز هذه الخدمة للمقيمين (المنومين) تحت إشراف متخصصين في هذا النوع من الرعاية في صالة العلاج الطبيعي المجهزة الخاصة بالمركز.

ثالثاً: الرعاية الاجتماعية والنفسية:

يقوم نخبة من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بتقديم جميع الخدمات الاجتماعية والنفسية للحالات المقيمة (المنومة) بالمركز من دراسة الحالات وإعداد البحوث والمساعدة في إنجاح خطط العلاج الموضوعة للمقيم.

يقدم المركز بعض الخدمات الاجتماعية لغير المقيمين مثل إصدار بطاقات تخفيض الإركاب وبطاقات التسهيلات المرورية وإجراءات الحصول على إعانات مادية أو الأجهزة الخاصة بالمعاقين.

رابعاً: البرامج والأنشطة:

يقدم المركز الكثير من البرامج والأنشطة المتنوعة والموضوعية بعناية لتناسب إمكانات المقيمين (المنومين) الإدراكية والجسدية، ومنها:

الأنشطة الدينية والثقافية: كالمحاضرات والدروس الشرعية وبعض الدروس التعليمية المناسبة والأمسيات الإنشادية والعروض المرئية.

برنامج العلاج بالعمل: ويشمل الأنشطة الفنية (الرسومات والمجسمات) وبعض ألعاب الفك والتركيب التي تساهم في تطوير الجوانب العقلية والإدراكية، بالإضافة إلى تقديم بعض المعلومات التعليمية البسيطة كالأرقام والحروف والألوان وعروض الفيديو والألعاب الالكترونية المناسبة.

الأنشطة الاجتماعية والترفيهية: كالرحلات والزيارات المنفذة خارج المركز بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية، والمشاركة في المناسبات الاجتماعية (كالجنادرية) وغيرها (كالمناسبات والاحتفالات المنفذة في المحافظة)، بالإضافة إلى البرامج المنفذة داخل المركز كاحتفالات الأعياد واللقاءات الاجتماعية، كذلك يقدم قسم البرامج والأنشطة بعض العروض الترفيهية والترويحية بالإضافة إلى استضافة الكثير من الفرق المتخصصة في تقديم العروض الترفيهية. الأنشطة الرياضية: يقدم المركز البرامج والأنشطة الرياضية لهذه الفئة كالألعاب والمسابقات والتمارين البدنية المناسبة والمهرجانات الرياضية بالتنسيق مع الجانب الطبي وفق الجدول العام للبرامج والأنشطة بالمركز.

مبنى قسم الرجال