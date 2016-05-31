المركز امتداد لما يجده المعوقون من رعاية من خادم الخرمين

د. ماجد القصبي *

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أودُ بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير والدعاء لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على رعايته وافتتاحه لمركز الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي للتأهيل الشامل للمعوقين بمحافظة الخرج، هذا المركز الذى يأتي امتداداً لما يجده الأشخاص ذوي الإعاقة من رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـــ حفظهم الله ـــــ .

ولا شك أن هذا المركز الذى يقدم الخدمات التأهيلية لأبنائنا ذوي الإعاقة، عمل جليل، يعبر عن دور الشراكة والتعاون والتكامل بين وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاعات الخيرية والتنموية في مختلف مناطق المملكة لكل ما فيه نماء وعطاء لأبناء هذا الوطن المبارك .

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والعرفان لإدارة أوقاف صالح بن عبدالعزيز الراجحي على تكفلها بإنشاء هذا المركز، انطلاقاً من مساهمتها الفاعلة تجاه الوطن وفئاته المحتاجة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وزير التجارة والاستثمار

وزير الشؤون الاجتماعية سابقاً