مركز الراجحي للتأهيل الشامل يقدم رعاية متكاملة للمعوقين

عبدالسلام بن صالح الراجحي *

أخذت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي على عاتقها وهي تؤدي رسالتها الخيرة في وطننا المبارك الاهتمام بتبني المشروعات ذات صفة الديمومة والاستمرار؛ ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مركز الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي للتأهيل الشامل للمعوقين بمحافظة الخرج بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

إن إدارة الأوقاف وهي تقدم للمجتمع هذا المركز النموذجي المتكامل تدرك أهمية العناية بهذه الفئة الغالية المستفيدة من هذا المركز، وهم إخواننا المعوقين، الذين هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، ومن حقهم علينا أن نوفر لهم سبل الحياة الكريمة التي يتعاملون معها وفق قدراتهم وإمكاناتهم.

إن مركز الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي للتأهيل الشامل للمعوقين في محافظة الخرج يعد صرحاً طبياً واجتماعياً متكاملاً؛ حيث يقدم رعاية طبية وتأهيلية متكاملة، ضمن عدة برامج شاملة، مثل برنامج الرعاية الطبية، وبرنامج العلاج الطبيعي، وبرنامج الرعاية الاجتماعية والنفسية، وبرنامج الأنشطة الرياضية والترفيهية، وبفضل الله عز وجل فقد أُنجزت مراحل إنشاء هذا المركز المكون من ثلاثة مبانٍ متجاورة على مساحة إجمالية تزيد عن (15) ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع (400) سرير، (200) سرير لقسم الرجال، و(200) سرير لقسم النساء، ويقدم خدمات شاملة للمعوقين لمختلف الأعمار من الجنسين، وبلغت تكلفة إنشائه (20) مليون ريـال, وهذا المركز المبارك بحمد الله ينضم لمراكز طبية واجتماعية ومجمعات تعليمية سابقة أنشأتها إدارة الأوقاف في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والقصيم وجازان ونجران والدوادمي وعفيف.

إن هذه الإسهامات المتنوعة التي تقدمها إدارة الأوقاف في تعاون متميز مع الجهات الرسمية في وطننا الغالي؛ إنما هي دعم مبارك لجهود حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـــــــ حفظهم الله ــــــ في توفير الخدمات النوعية المضافة وذات الجودة العالية لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطاهرة.

كما تعكس هذه المشروعات على أرض الواقع إسهامات إدارة الأوقاف في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف أرجاء الوطن، وتبذل إدارة الأوقاف جهودها منذ تأسيسها على يد الموقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي (أسكنه الله فسيح جناته)، في تنفيذ مشروعات وبرامج متنوعة في مختلف المجالات الدعوية والاجتماعية والصحية والإغاثية داخل المملكة وخارجها، وهي بذلك تؤدي واجباتها ومسؤولياتها الاجتماعية، وأثمرت هذه الجهود بحمد الله ثماراً خيرية يانعة في خدمة المستفيدين منها.

وختاماً نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المركز وغيره من المشروعات والبرامج التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الموقف الوالد الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وجميع العاملين في إدارة الأوقاف.