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مركز نبيل باهدافه ومعانيه

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مركز نبيل باهدافه ومعانيه مركز نبيل باهدافه ومعانيه

الأستاذ/ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع

تشرف أهالي ومسؤولي محافظة الخرج بالزيارة الميمونة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر ب عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض حفظه الله ورعاه للمحافظة مؤخرا، وكانت زيارة سموه الكريم حافلة بالمنجزات والمشروعات الحضارية على محافظة الخرج وكافة المحافظات والمراكز التابعة لها التي تجد كل اهتمام ومتابعة من قادة هذا الوطن الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله ذخرا للوطن والمواطن.

 ومن هذه المشروعات التي تفضل سمو أمير منطقة الرياض حفظه الله بافتتاحها أثناء زيارته: (مركز الشيخ صالح الراجحي للتأهيل الشامل للمعوقين)، وهو مركز نبيل بأهدافه ومعانيه الإنسانية لما يمثله من عناية واهتمام بهذه الفئة التي يخدمها، وهم إخواننا وأبناؤنا المعاقون نسأل الله لهم العافية والشفاء، وقد تبنت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي مشكورة القيام بمهام إنشاء هذا المركز الذي يتسع لعدد ٤٠٠ سرير للذكور والإناث، وصدرت الموافقة السامية الكريمة بتسمية هذا المركز باسم الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي عرفاناً بالإسهامات الوطنية لهذا الرجل رحمه الله.

وقد تابعت مايقدمه المركز من توفير الرعاية لهذه الشريحة من أبناء الوطن خلال عدة زيارات، منها واحدة مفاجأة في وقت لا يخطر على بال العاملين به مرور أحد فيه، وللأمانة فقد وجدت فيه ما يسر ويطمئن.

فباسمنا الشخصي وباسم كافة أهالي المحافظة ومسوؤليها نتقدم بالشكر للمسؤولين في إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي وعلى رأسهم أخي الأستاذ/ عبدالسلام بن صالح الراجحي على جهودهم الخيرية المتنوعة وعلى إنشاء هذا المركز الإنساني النبيل في المحافظة، داعياً في الوقت نفسه كافة رجال الأعمال وذوي المقدرة لتبني مثل هذه المشروعات الوطنية التي تعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن، وتحقق شراكة وتكاملا بين الجهات الرسمية والجهات الخيرية والخاصة في خدمة الصالح العام.

  • محافظ محافظة الخرج

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