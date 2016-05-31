المركز يساهم بدور هام في خدمة الأسرة والمجتمع

الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل *

بافتتاح مركز الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي لـتأهيل المعوقين بالخرج الذي تم إنشاؤه من خــــــلال جهــــــود كريـــــــمة من إدارة أوقــــــــاف صالح عبدالعزيز الراجحي تضاف ثمرة من ثمار التعــاون المشــــــترك والبنّاء بين وزارة الشؤون الاجتماعية والقـــــــطاعات الخيــرية المخـــــــتلفة التي تهدف إلى الاهـــــــــتمام بشــــــؤون الأشخاص ذوي الإعــــاقة وتقــــديم الرعاية التأهيلية لهم.

و يساهم هذا المركز بدور هام في خدمة الاسرة والمجتمع من خلال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج في المجتمع والمشاركة فيه.

إن هذا المركز الحيوي الهام يأتي على مساحة إجمالية بلغت (15,730م2) متر مربع وبطاقة استيعابية تكفي لـ(400) سرير، ويضم جميع الخدمات التي تتعلق بالمستفيدين هو جزء من رعاية واهتمام حكومة المملكة العربية السعودية من خلال دعم وإنشاء مراكز التأهيل الشاملة ومراكز الأبحاث المتخصصة في مجالات الإعاقة, والتعاون مع المؤسسات الخيرية المانحة التي تساعد على التخفيف من حدة المعاناة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ، حيث قامت وزارة الشؤون الاجتماعية من مبدأ الشراكة باستلام المبنى وتكفلت الوزارة بكافة اموره التشغيلية .

وفي الختام فإننا نتمنى لهذه الجهود الخيرة أن تؤتي ثمارها والتوسع في هذه المشاريع للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة في وطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـــ حفظهم الله ـــــ