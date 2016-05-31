عشان تتجنب حساسية الصيف.. تعرف على نصائح لاختيار الأكل والملابس

كثير من العوامل تساعد على ظهور الهرش والحكة والحساسية وتبعاتها لدى البعض، خاصة فى فصل الصيف، حيث ارتفاع درجات حرارة الطقس، وزيادة حدة إفراز العرق من الجسم.

الدكتور خالد بهجت - استشارى أمراض التناسلية والجلدية - أكد أن الطعام قد يكون سببا حقيقيا وراء إصابة البعض بالحساسية الجلدية، سواء إن كانوا أطفالا أو كبارا، فالكثير من الأشخاص لديهم تحسس معين تجاه نوعية طعام بعنيها، فهناك الشائع أن يتحسس البعض بعد تناول الثوم النيئ، أو تناول المحار والمأكولات البحرية، وكذلك من يعانى حساسية تجاه الفول السودانى، أو بعض أنواع الفاكهة الشهيرة، كفاكهة الموز، والمانجو على سبيل المثال لا الحصر.

كذلك هناك أسباب أخرى للحساسية وهو ما يوضحه الدكتور خالد بهجت جليا، من خلال ارتدائهم لبعض أنواع الملابس والتى لا تفضلها البشرة وتتفاعل معها محدثة تحسسا عميقا، يصل لدى البعض حد الالتهابات والحكة المبرحة، كالتركيز على ارتداء أنواع منسوجات صناعية، خاصة فى فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك ملامستها لطبقة البشرة الخارجية ما يجعلها عرضة للمشكلات الجلدية الشديدة.

لذلك حذر استشارى الأمراض التناسلية والجلدية من ارتداء مثل هذه النوعيات من المنسوجات الضارة، كذلك لابد من أن يبتعد الإنسان عن كل ما يجعله يعانى من الحكة أو الهرش من نوعيات الطعام، فإذا كان يعانيها من طعام معين فعليه ألا يقربه كثيرا، وألا يستهين بتناوله على الدوام، خاصة فى الصيف ومع حرارة الطقس العالية.

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