اليوم.. أولى جلسات محاكمة عبد الحليم قنديل بتهمة سب سيدة أعمال

تنظر محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وسكرتارية محمد حلمى، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ومحمد سعد خطاب الصحفى بالجريدة، لاتهامهما بسب وقذف والتشهير بسيدة الأعمال منى عبود صاحبة مشروع "جاردن هيلز" السكنى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الجريدة نشرت عدة موضوعات تحت عنوان "هيئة المجتمعات العمرانية توقف إجراءات بالحبس 9 سنوات ضد منى والمجموعة الوزارية تتجاهل المخالفات وترفض توصية بسحب الأرض"، وكذلك "بدراوى يتحايل بالتنازل عن الأرض لمواطنين سويسرى وإماراتى قبل تحرير عقد البيع الابتدائي لمنى عبود".

وأضافت التحقيقات أن الجريدة جاء بها أيضا في حق المدعية: "تقرير رقابى يرصد تواطؤ عدة جهات مع بدراوى وعبود فى إسناد مشروع جاردن هيلز، والبناء دون ترخيص وزيادة مساحات الأدوار، وتحريرها شيكات دون رصيد تقدر بـ200 مليون جنيه، وصدور أحكام بالحبس ضدها هروبها خارج البلاد".

كما أشارت التحقيقات إلى أن الصحفى محمد سعد خطاب يعمل فى الجريدة بدون أن يكون مقيدا فى جداول نقابة الصحفيين، فيما يعتبر عبد الحليم قنديل رئيس التحرير مسئولا عما ينشر.

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