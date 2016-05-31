صندوق إعانات الطوارئ: 50 مليون جنيه دفعة جديدة لإعانة العاملين بالسياحة

كشف وجدى الكردانى ، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعضو مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه تصرف للعاملين بالمنشآت السياحية التى يثبت جدية استحقاقها للإعانة.

وقال الكردانى، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، إن الصندوق قام بصرف 119 مليون و448 ألف جنيه منذ عام 2011 حتى الآن، للمنشآت السياحية المضارة والبالغ عدد 1399 منشأة، مشيرا إلى أن عدد العاملين المستفيدين من صندوق إعانات الطوارئ، بلغ 213 ألف و339 عامل .

وأضاف عضو مجلس إدارة الصندوق، أنه تم إخطار الاتحاد والغرف التابعة له، بأن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة والهجرة ، وافق على صرف دفعة آخرى من الصندوق للعاملين بالمنشآت السياحية التى يثبت جدية استحقاقها للإعانة.

وأشار إلى ضرورة التقدم بالطلبات للاتحاد، للحصول على إعانات الطوارئ على أن يتم تقديم بيان بالعاملين المضارين، وتعهد المنشأة والمدير المالى بعدم التصرف فى قيمة الإعانة فى أى غرض آخر بخلاف صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة والحفاظ على هذه العمالة، وفى حال التصرف بخلاف ما تقدم سيتعرض المسئول عن المنشأة والمدير المالى للمسائلة القانونية .

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