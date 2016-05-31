"الزراعة" تعد خطة عاجلة لتطبيق الحيازة الإلكترونية الموحدة بالمحافظات

كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، بإعداد خطة تنفيذية عاجلة، لتعميم تطبيق منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية الموحدة بمحافظات الجمهورية، وذلك للحد من التعديات على الأراضى، ووصول دعم مستلزمات الأنتاج لمستحقيه.

كما كلف وزير الزراعة، رؤساء القطاعات والهيئات والإدارة المركزية، وشئون المديريات الزراعية بالوزارة، بإعداد حملات مكثفة لتوعية للمزراعين، بزيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء لزيادة الإنتاجية ، للحد من استيراد أعلاف الدواجن، بالإضافة إلى حملات مروية على زراعات الخضروات والفاكهة لزيادة الإنتاج فى السوق المحلى، وزيادة الصادرات لدول العالم.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن هناك تنسيق كامل مع وزارات التخطيط والاتصالات لتطبيق الحيازة الإليكترونية ،لأول مرة منذ عام 2006 ، وهدفها بناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها وبناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية، مشير الى أنه يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين فى مساحة تقترب من 9 ملايين فدان يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مزراع، مؤكدا أن تم البدء فيها بعدد من محافظات الوجه البحرى منها الشرقية والإسماعيلية.

> وتابع أن الحيازة الإليكترونية،تعمل على المساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية، وتحسين سياسية تسعيرها، والحد من التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة والحيازات الوهمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات،مشير الى أنه هناك حملة لتعريف وتوعية المزارعين بفوائد تطوير المنظومة.

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