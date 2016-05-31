مغردون يشيدون بمشروع إسكان الأسمرات بتدشين هاشتاج "تحيا مصر صندوق نثق فيه"

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "تحيا مصر صندوق نثق فيه" كنوع من الاشادة بالمشروع الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، المرحلتين الأولى والثانية لمشروع "تحيا مصر" للإسكان الاجتماعى بحى الأسمرات فى المقطم، مساء أمس الاثنين.

وشارك المغردون من خلال الهاشتاج بفاعلية جعله يحتل المركز التاسع فى قائمة الترند المصرى على تويتر، حيث قالت إيما: "الشقق طلعت كمان مفروشة والريس بيسأل على كل صغيرة وكبيرة عشان الغلابة بحق ضحكتهم والفرحة".

أما "فريال جمعة" فقالت: "حب مصر مش بس شعارات، كملوها بالتبرعات لصندوق تحيا مصر"، بينما قال أحمد: "مننا ولينا، فلوسنا وبترجع لنا فى صورة مشاريع تخدم بلدنا وأهل بلدنا، يسلم ايد اللى بيتبرع واللى بيبنى"، بينما قالت نورا: "ربنا يجبر بخاطرك يا ريس ويفرحك زى ما جبرت بخاطر الناس البسيطة دى وفرحتها".

وقال محمد ماهر: "اللى اتريق على الكام جنيه بتاعى اللى اتبرعت بهم أهو جابوا كام طوبة وشوية أسمنت وستر ناس من برد وحر"، وقالت أمل يوسف: "شكراّ لمن يعمل فى صمت، شكراً لمن يحس ويشعر بالإنسان، الرئيس السيسى رجل أفعال وليس أقوال".

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