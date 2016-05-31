غدا.. بدء تحويل مجرى نهر النيل فى موقع مشروع قناطر أسيوط الجديدة

أكد المهندس أحمد كرات، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى التابع لوزارة الرى، أنه سيتم بداية من ،غداً الأربعاء، تحويل مجرى نهر النيل فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة للمرة الثالثة فى تاريخ مصر ، و إعادته إلى طبيعته الأولى لغمر موقع القناطر بالمياه.

وأضاف "كرات"، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه سيتم وقف أعمال النزح الجوفى بحفرة الإنشاء فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وملئها بالمياه تدريجياً بكمية تصل إلى حوالى 600 ألف متر مكعب، لتتساوى مع منسوب مياه النيل، مشيراً إلى أنه سيتم إزالة السد المؤقت بأمان وتحويل المجرى ومرور المياه من خلال فتحات القناطر.

وأشار "كرات" إلى أن القناطر الجديدة تشمل هويسين ملاحيين و8 بوابات قطرية بطول 160 متراً وعرض 17 متراً ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بـ4 توربينات وكوبرى علوى لربط ضفتى النيل فوق جسم القناطر بعرض 4 حارات بحمولة 70طناً، مشيراً إلى أن تحويل مجرى النيل هو الثالث الذى تشهده مصر، حيث كانت المرة الأولى أثناء بناء السد العالى، والثانية أثناء بناء قناطر نجع حمادى الجديدة ، والثالثة بمشروع قناطر أسيوط الجديدة.

- "الرى": تحويل مجرى نهر النيل فى موقع قناطر أسيوط الجديدة أول يونيو

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