قوات الأمن تغادر محيط نقابة "محامين طلخا" بعد القبض على 15 متهما باقتحامها

غادرت قوات الأمن من أمام نقابة المحامين بمدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، بعد القبض على مايزيد عن 15 شخصا، اقتحموا مقر نادى المحامين بطلخا، ودمروا محتوياته وأضرموا النيران في واجهته.

وتسلمت قوات الأمن بعض الخارجين عن القانون الذين اقتحموا مقر النقابة، بعد مفاوضات مع المحامين، حيث حاول المحامون الاعتداء على المقبوض عليهم، ومنع قوات الشرطة من استلامهم.

وأصيب عدد من المحامين بجروح أثناء عملية الاشتباك بين الخارجين عن القانون الذين اقتحموا مقر نقابتهم، ودمروا محتوياته.

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