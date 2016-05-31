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قوات الأمن تغادر محيط نقابة "محامين طلخا" بعد القبض على 15 متهما باقتحامها

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قوات الأمن تغادر محيط نقابة "محامين طلخا" بعد القبض على 15 متهما باقتحامها قوات الأمن تغادر محيط نقابة "محامين طلخا" بعد القبض على 15 متهما باقتحامها
غادرت قوات الأمن من أمام نقابة المحامين بمدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، بعد القبض على مايزيد عن 15 شخصا، اقتحموا مقر نادى المحامين بطلخا، ودمروا محتوياته وأضرموا النيران في واجهته.

وتسلمت قوات الأمن بعض الخارجين عن القانون الذين اقتحموا مقر النقابة، بعد مفاوضات مع المحامين، حيث حاول المحامون الاعتداء على المقبوض عليهم، ومنع قوات الشرطة من استلامهم.

وأصيب عدد من المحامين بجروح أثناء عملية الاشتباك بين الخارجين عن القانون الذين اقتحموا مقر نقابتهم، ودمروا محتوياته.

بالفيديو والصور.. مجهولون يحطمون نقابة محامين طلخا بالدقهلية ويحرقونها بالمولوتوف.. الاعتداء على محامين وإصابة أحدهم بقطع فى الوجه.. والمحامون يتهمون الأمن بالتواطؤ ويرفضون دخول ضباط الشرطة
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مجلس" المحامين" ينتفض عقب اقتحام مجهولين لنقابة طلخا.. وسامح عاشور يبلغ النائب العام ووزير الداخلية بالواقعة.. ويتهم مدير أمن الدقهلية بالتواطؤ.. النقيب العام يؤكد: أموالنا ستحرق من مد يده إليها
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