افتتاح مركز الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي للتأهيل الشامل للمعوقين

لقدت سعدت بافتتاح مركز الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي للتأهيل الشامل للمعوقين بمحافظة الخرج هذه البذرة الطبية التي أينعت وحان قطافها والتي ستسهم في تقديم خدماتها لهذه الفئة الغالية علينا جميعاً، وما يحتويه هذا المركز من تجهيزات وأجهزة وأقسام للرجال والنساء يعد مفخرة تستحق الثناء والتقدير.. فبارك الله في كل من ساهم في إنشاءه خدمة للوطن ولكل من يحتاج للعناية من هذه الفئة من أبنائنا وبناتنا وهو عمل ينطلق من المسئولية الاجتماعية وأنموذجاً يحتذى في مشاركة القطاع الخاص في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الرعاية والعناية والاهتمام من الدولة أيدها الله .

متمنياً للمركز والقائمين عليه التوفيق الدائم.

فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

أمير منطقة الرياض