جامعة الدول تستضيف مؤتمر الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن العربى

تستضيف جامعة الدول العربية في الثاني من يونيو المقبل، أعمال مؤتمر " الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي"، الذي ينظمه البرلمان العربي والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بمشاركة الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في الجامعة العربية، وممثلين عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية.

وسيتناول المؤتمر العديد من أوراق العمل التي ستناقش الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والضوابط الخاصة بتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ودور المنظمات الغير حكومية في تفعيل وتطوير الآليات الإقليمية العربية في هذا الشأن، وإمكانيات تفعيل وتطوير هذه الآليات وأثرها في تعزيز الأمن القومي العربي.

ويهدف المؤتمر إلى تفعيل الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، وفتح المجال أمام نخبة من الخبراء بمجال حقوق الإنسان لدراسة سبل تفعيل تلك الآليات كمدخل لدعم حقوق الإنسان بالوطن العربي، وتعزيز الأمن القومي العربي.