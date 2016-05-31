حزب موريتانى معارض بارز يعلن مشاركته فى الحوار الأحزاب المرتقب

أعلن حزب "التحالف الشعبى التقدمي" المعارض مساء أمس الاثنين، مشاركته فى الحوار السياسى المقرر الشهر القادم بين الأحزاب السياسية الموريتانية، الذى دعا إليه الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز.

وقال رئيس الحزب مسعود ولد بلخير، خلال مهرجان شعبى بالعاصمة نواكشوط، إن حزبه قرر المشاركة فى الحوار المرتقب، داعيا كافة مكونات الطيف السياسى للمشاركة فى هذا الحوار، خاصة المعارضة وهيئات المجتمع المدني، خاصا بالذكر رئيس حزب المعارضة الرئيسى "تكتل القوى الديمقراطية" أحمد ولد داداه، معتبرا أن مشاركته ورؤساء أحزاب منتدى الديمقراطية والوحدة ضرورية.

وشدد مسعود ولد بو الخير على أهمية العدالة والديمقراطية فى تقوية الوحدة الوطنية، وكذا المساواة فى الفرص والحقوق والوصول للخدمات الضرورية كالصحة.

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