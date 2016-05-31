وزير عدل لبنان يطرح مبادرة لضمان مرشحين علويين ومسيحيين لبلدية طرابلس

أكد وزير العدل اللبنانى المستقيل اللواء أشرف ريفى أنه طرح مبادرة قبل الانتخابات البلدية فى طرابلس للاتفاق على المرشحين العلويين والمسيحيين فى مدينة طرابلس لضمان وصولهم فى ظل المنافسة الشرسة التى شهدتها الانتخابات بالمدينة، ولكنها لم تجد استجابة من اللائحة المنافسة التى تعاملت مع الأمر بتعال باعتبار أنها تضمن الفوز (اللائحة التى دعمها تيار المستقبل ، ورئيس وزراء لبنان السابق نجيب ميقاتى وقوى سياسية أخرى).

وقال ريفى - فى مؤتمر صحفى بعد فوز اللائحة التى يدعمها فى الانتخابات بطرابلس وفقا لنتائج أولية – طرابلس مدينة للعيش المشترك ونحن نصر أن نعيش معا مسلمين ومسيحيين سنة وشعية ودروزا وعلويين فى هذه المدينة.

وأضاف " نحن شكلنا لائحة يوجد فيها سنة ومسيحيون وعلويون حسب القاعدة وكان لدينا ثغرة كان لدينا مرشح واحد علوى بدل الاثنين لأننا اتصلنا بكل المرشحين كلهم إعتذروا لكون ظروفهم لا تسمح لهم أن يكونوا فى قائمتنا.

وتابع قائلا: "وبالرغم من كل ذلك اليوم يوجد تقارب فى الأصوات بقائمتنا بين السنة والمسيحيين والعلويين والفارق بينهم أقل من الفارق الذى أخذوه فى اللائحة الأخرى.

وقال: " أنا أعلم تماما فى حال حدث تنافس بين قائمتين كما حدث معنا قد يؤثر على فرص المسيحيين والعلويين فى طرابلس من أجل ذلك قمت بمبادرة علنية فى وسائل الإعلام ومع رجال الدين جميعهم لنضمن وصول المسيحيين والعلويين فلنتفق على الأسماء المسيحية ونضعهم فى اللائحتين فى الوقت ذاته هكذا نضمن وصولهم .

>