محافظ دمياط يدشن أعمال إحلال وتجديد التربة لإنشاء أول مصنع بمدينة الأثاث على مساحة 2550 متر بعدد 24 ورشة صغيرة على مساحة 331 فدانا.. وضع حجر الأثاث للمدينة الجديدة يونيو القادم

المحافظ يدشن أول مصنع للأثاث

دقت ساعة العمل شعار رفعه الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط منذ صباح اليوم التالى لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى محافظة دمياط فى 22 مايو الجارى وإعلانه عن وضع حجر الأساس لمدينة الأثاث الجديدة التى ستقام على مساحة 331 فدانا الشهر القادم.>دشن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أعمال إحلال وتجديد التربة لإنشاء أول مصنع بمدينة دمياط للأثاث على مساحة 2550 متر لعدد 24 ورشة صغيرة ضمن المخطط التفصيلى للمدينة التى تقع على مساحة 331 فدانا.

وأكد المحافظ أن أعمال الإحلال والتجديد للتربة سوف تنتهى بنهاية الأسبوع الحالى، كما يجرى بالتوازى تصنيع مكونات مجمع المصانع لتركيبه على الموقع، وأن كبرى الشركات فى تصميم المنشآت المعدنية تقوم حاليا بتجهيز المصنع مؤكدا أنه يتم الإعداد حاليا للإعلان عن الحجز فى المدينة من خلال الشروط التى ستعلن للجميع وتوضح نظام الحجز والسداد لافتا أن هناك تسهيلات كبيرة وقروض لصغار الصناع للتيسير عليهم.

وتفقد المحافظ الموقع وأعمال الردم بالدقشوم ثم رمى طبقات الزلط ضمن الأساسات الجارية وطلب المحافظ من المهندس المسئول إخطاره بموعد بدء صب الخرسانة للإشراف شخصيا على الأعمال .

>كما طلب المحافظ سرعة البدء فى أعمال الحفر للموقع الثانى ضمن مخطط إنشاء الورش الصغيرة بمدينة دمياط للأثاث.

الانتهاء من رفع الرفع المساحى

الرئيس يعلن افتتاح مدينة الأثاث يونية من العام القادم

الهيئة الهندسية تنفذ الأعمال الإنشائية

>أشار إسماعيل طه محافظ دمياط بأنه تم الانتهاء من مرحلة الرفع المساحى والجسات التأكيدية لأرض المدينة للبدء فى مرحلة إنشاء أول مصنع مجمع لاستيعاب ورش صغار صناع الأثاث بمساحات متساوية بواقع 100 متر لكل ورشة وجارى تصميم المنشآت المعدنية للمصانع بمعرفةإحدى الشركات المتخصصة .> أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته إلى دمياط فى 22 مايو الجارى عن بدأ العمل فى مدينة دمياط للأثاث أعلن أنه سيتم وضع حجر الأساس للمدينة فى شهر يونيه القادم .>أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتنفيذ كافة الأعمال الإنشائية بالمدينة ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإسراع بإنشاء المدينة للنهوض بقطاع الأثاث بدمياط وبالفعل وصلت المعدات وجار تركيب كرفانات للمهندسين بأرض المشروع.

وقال المحافظ أنه يجرى التجهيز لبناء أول مصنع بالمشروع والذى يتم تصميمه من خلال أكبر شركة إنشاءات للصناعات الخفيفة.

وأشار إلى أن المصانع فى أرض المشروع ستكون بشكل واحد، وأن 99% من أرض المشروع وما بها سيكون ملك لصغار الصناع.

ومن المنتظر أن يضع الرئيس حجر الأساس للمدينة الواعدة أواخر يونية 2016، التى تضم أكبر مجمع صناعى للورش الصغيرة والمتوسطة .

مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة لإدارة المشروع

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> كما أشار المحافظ إلى موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة مشروع مدينة دمياط للأثاث ودخول المحافظة كشريك بحصة عينية تتمثل فى قيمة الأرض وفقا للإجراءات المقررة موضحا ان هدف هذه الشركة هو الخروج من الروتين التقليدى والبيروقراطية تيسيرا على المواطنين والذين ستخصص لهم الورش فى استخراج التراخيص لهم مباشرة وفقا لقانون الاستثمار الجديد.

بدء تنفيذ خطة أعمال الصيانة البسيطة بمدارس دمياط باعتماد 1.9 مليون جنيه

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