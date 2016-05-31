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القبض على جان أطلق أعيرة نارية على موظفي استقبال في مستشفى خاص

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أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه ورد لمركز شرطة النسيم بتاريخ 22/8/1437هـ تقرير دوريات الأمن المتضمن تلقيهم بلاغاً من أحد المستشفيات الخاصة شرق العاصمة الرياض عن تواجد شخص بالمستشفى وقيامه بإطلاق عيارين ناريين باتجاه موظفي الاستقبال ما نتج عنه إصابة موظف وموظفة.

وجرى على الفور الانتقال لموقع البلاغ من قبل ادارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض والقبض على الجاني وضبط السلاح المستخدم وبسماع أقواله أفاد أن إطلاق النار حدث نتيجة خلاف وقع بينه وبين موظف الاستقبال.

وتم إيقاف الجاني وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ولتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية والأسلحة بحق الجاني، علماً بأن حالة المصابين مستقرة ولله الحمد.

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