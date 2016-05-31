محكمة الأسرة تقضى بـ٢٥٠ ألف جنيه نفقة لسيدة كشفت خيانة زوجها

قضت محكمة الأسرة بإمبابة دائرة العجوزة بمبلغ ٢٥٠ ألف لزوجة وتحميل الزوج جميع مصروفات الدعوى، فى دعوى النفقة التى حملت رقم ٢٦٥٧لسنة ٢٠١٦ أحوال شخصية تقدمت به سيدة ضد طليقها بإمبابة.

كانت الزوجة "بثينة. م" تقدمت لمحكمة الأسرة بإمبابة دائرة العجوزة بدعوى نفقة لتشتكى طليقها تاجر الأخشاب "فوزى. ف" والذى يبلغ من العمر ٥١ عاما، وقالت: "أريد حقوقى كاملة بعد تعرضى لأكبر صدمة من عمرى وتطليقى منه دون أرادتى ليتزوج بقربيتى التى ربيتها مع أبنائى وتبلغ ٢٢عام ويستولى على ميراثها الشرعى" .

وتابعت الزوجة فى دعوى النفقة التى حملت رقم ٢٦٥٧لسنة ٢٠١٦ أحوال شخصية: "تزوجته وهو طالب وبعدها تسلم تجارة والدتى بعد وفاته وأخذ ميراثى الشرعى، وأنا لم أتخيل أن يأتى اليوم الذى يطعنى فيه بظهرى ويتخلى عنى وابنه وابنته ويخوننى مع من أحتضتنتها فى منزلى وأنفقت عليه أموالى" .

>واستكملت الزوجة التى تبلغ من العمر ٤٥عاما قائلة: "لعل القدر أراد أن يكشف لى ما يحدث دون علمى وقيام زوجى بخياتتى على فراش الزوجية مع قريبتى وعندها عاقبنى بعد أن سيطرت عليه بطردى من منزلى الذى بنيته من سنوات شقى وصبر طويله فى تجارة الأخشاب بصحبته وطلقنى وتزوج مباشرة منها وقام بكتابة معظم ما يملكه والذى استولى عليه منى طوال سنوات وتسجيله بيع وشراء باسمها حتى يحرم أولاده منه".

وتابعت بثينة: "عشت معه سنوات وفى النهاية تكون مكأفاتى الخيانة والسبب والفضائح بين أصدقائى من أجل فتاة فى عمر أولادى دون أن أفعل له سوء أو أقصر فى حقوقه"، مضيفة: "جعلنى أعانى لأخذ حقى وأولادى أمام المحاكم بل وصل به الجنون أن هددنى بالقتل وقأم بتأجير بلطجية تعدوا على سيارتى أثناء ذهابى لنظر قضيتى أمام القضاء لاتنازل عنها".

وأكملت الزوجة فى حزن: زوجى لم يرحمنى واستغل ضعفى وقله حيلتى فى التصدى له وقام بإجبار مالكى العقار الذى أقطنه بطردى فى الشارع أنا وأبنائى ليكمل مسلسل إهانته لنا.