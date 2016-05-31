محافظ كفر الشيخ يكرم حفظة القرآن.. ويؤكد فتح التعاقدات لتشيغيل الشباب بالقمامة

قال ، اللواء السيد نصر ، محافظ كفرالشيخ، أمس الاثنين ، انه سيتم فتح باب التعاقدات مع مجموعات من الشباب لتشغيلهم في جمع القمامة من المنازل إلى نقاط التجميع لتتولى شركات تدوير القمامة تجميعها بنقاط مركزية .

جاء ذلك أثناء لقاءه بالدكتور شرين فراج أستاذ الهندسة الطبية وعضو مجلس النواب ، والدكتور عبد العزيز حمودة عضو مجلس النواب ، والمهندس صفوت سليمان مدير عام الإدارة العامة لإدارة المخلفات بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ ، فى تصريحات صحفية، أنه سوف يتم تمويل الشباب من برنامج "مشروعك" حيث يتم تجميع القمامة من المنازل إلى نقطة مركزية في كل قرية ونقطة تجميع رئيسية في المدينة واستخدام معدات نقل خفيفة للجمع المنزلي ، من خلال تكوين شركات شبابية لجمع القمامة مع توفير المكابس الخاصة بالقمامة والأجهزة اللازمة لهذه المشاريع.

فى سياق متصل ،شهد اللواء السيد نصر ، محافظ كفرالشيخ ، الحفل السنوي السادس الذي أقامته مؤسسة نهر الخير بكفر الشيخ لتكريم حفظة القرآن الكريم ، أمس الاثنين ، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة ، بحضور الدكتورة منى مصطفى يحيى ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور محمد السروى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بكفرالشيخ ، والدكتور عبد العزيز حمودة عضو مجلس النواب ، والمهندسة سوسن هيبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهر الخير بكفرالشيخ ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

قال محافظ كفرالشيخ ، إن للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم دوراً فعالاً في تعلم القرآن وتعليمه الذي تنال الخيرية به كما قال صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) .

وأكد محافظ كفرالشيخ أن تكريم المحافظة عن طريق جمعية نهر الخير لحفظة القرآن الكريم يغرس فى نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الاسلامى وما به من معانى سامية ، مؤكداً على المحفظين ودورهم فى تخريج جيل يعرف قدر الاسلام وسماحته وحبه للوطن و تعزيز السلوك والقيم النبيلة بجانب حفظ القران الكريم .

كما عبر محافظ كفرالشيخ ، عن سعادته بالفائزين فى هذا الحفل الكبير ، مضيفا انها دعوة تنافس فى تعلم وحفظ كتاب الله ، ودراسة الاعتدال والوسطية للدين الاسلامى ، سائلاً الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على هذا البلد المعطاء وعلى بلاد المسلمين كافة .

من جانبها قالت المهندسة سوسن هيبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهر الخير ان أنشطة المؤسسة وما قدمته من خدمات منها”فتح مدارس لتحفيظ القران الكريم ،وتقديم الدعم العيني والمادي لكل المحتاجين من الفقراء والمرضى ،وسداد ديون الغارمين من كبار السن من المرضى” .

وأوضحت ان المؤسسة تقوم كل عام بتجهيز عدد 188 عريس وعروسة بتكلفة 600 ألف جنية مساهمة من المؤسسة ورجال الأعمال وعدد من الشركات والمصانع ، بالإضافة الى فتح مشاريع للشباب وتقديم الرعاية الصحية لبعض فئات المجتمع منها مدارس النور والمسنين بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ .

وكرم محافظ كفر الشيخ 60 من حفظة القرآن الكريم بمدارس نهر الخير من خلال التعاون مع مديرية التربية والتعليم لتحفيظ القرآن الكريم مجوداً بالمدارس الحكومية بعد انتهاء اليوم الدراسي لجميع الأعمار بدأ من ثلاث سنوات ، ومنحهم شهادات النجاح المعتمدة من محافظ كفر الشيخ ، وشهادات تقدير ومبالغ مالية دعما للمتميزين من اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، بالإضافة إلى 3 رحلات عمرة .

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