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"الشباب والرياضة" بالسنطة تنظم اليوم لقاءات ترويحية لذوى الاحتياجات الخاصة

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"الشباب والرياضة" بالسنطة تنظم اليوم لقاءات ترويحية لذوى الاحتياجات الخاصة "الشباب والرياضة" بالسنطة تنظم اليوم لقاءات ترويحية لذوى الاحتياجات الخاصة
تنظم إدارة الشباب والرياضة بمدينة السنطة، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالغربية، مساء اليوم الثلاثاء، لقاءات ترويحية لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز شباب الجعفرية.

يأتى اللقاء فى إطار توجيهات القيادة السياسية، واهتمام مؤسسات الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة، وبتوجيهات المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية محمد إسماعيل.

يحضر اللقاء اللواء مهندس ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة، وعلى الراعى وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية للرياضة.

ويتناول برنامج اللقاءات الترويحية لذوى الاحتياجات الخاصة القرآن الكريم وفقرات غنائية وفقرة فنون شعبية وألعاب صغيرة وعرض استعراضى فى الكرة الطائرة لذوى الاحتياجات الخاصة.

الشباب والرياضة بالسنطة تنظم اليوم لقاءات ترويحية لذوى الاحتياجات الخاصة (1)

الشباب والرياضة بالسنطة تنظم اليوم لقاءات ترويحية لذوى الاحتياجات الخاصة (2)


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