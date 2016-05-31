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محامو الدقهلية يعتصمون بالنقابة.. والنقيب:"الداخلية" متواطئة

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محامو الدقهلية يعتصمون بالنقابة.. والنقيب:"الداخلية" متواطئة محامو الدقهلية يعتصمون بالنقابة.. والنقيب:"الداخلية" متواطئة
أعلن محمد طه الغمرى، نقيب محامين جنوب الدقهلية، اعتصام المحامين داخل مقر النقابة، والإضراب التام والشامل عن العمل، وتعطيل العمل بالمحاكم إعتراضا على ما أسماه ـ تقاعس وزارة الداخلية عن نجدة النقابة.

وقال "الغمرى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"،:"سنبدأ اعتصاما بمقر النقابة من الليلة، واليوم إضراب عن العمل، وسيكون الإضراب مفتوح وسيتم وقف العمل بجميع المحاكم بالدقهلية، لحين الرد فى تقاعس وزير الداخلية على القبض على الجناة وتأمين النقابة".

وأضاف "الغمرى"، أن ماحدث من وزارة الداخلية مهزلة، وتواطؤ، لأن من أرسل البلطجية هو أحد رجال الحزب الوطنى المنحل، وتابع:"لابد من التصرف مع مدير الأمن، الذي تجاهل اتصالى، وقال لي روح اعمل محضر في المركز، قلتله هي قضية سرقة بقولك النقابة اقتحمت .. هذا يسمى مهزلة".

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