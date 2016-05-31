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"التعليم": ضبط 25 حالة غش وانتحال شخصية بامتحانات الدبلومات حتى الآن

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"التعليم": ضبط 25 حالة غش وانتحال شخصية بامتحانات الدبلومات حتى الآن "التعليم": ضبط 25 حالة غش وانتحال شخصية بامتحانات الدبلومات حتى الآن
أكد الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه تم ضبط 25 حالة غش وانتحال شخصية بامتحانات الدبلومات الفنية منذ بدايتها 21 من مايو الجارى، وحتى الآن ، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالة كل واقعة إلى الجهات المختصة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفنى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن حالات الغش وانتحال الشخصية المضبوطة، تأتى خلافا للحالات التى تم ضبطها بتليفون محمول داخل اللجنة وتحرير محاضر لها، إضافة إلى استبعاد عدد من رؤساء اللجان الذين ثبت تقصيرهم فى عملهم.

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