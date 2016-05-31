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كمال حبيب: "الإخوان" تعيش الآن نفس محنة الجماعة الإسلامية فى التسعينيات

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كمال حبيب: "الإخوان" تعيش الآن نفس محنة الجماعة الإسلامية فى التسعينيات كمال حبيب: "الإخوان" تعيش الآن نفس محنة الجماعة الإسلامية فى التسعينيات
قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن حديث القيادى الإخوانى عمرو دراج عن أخطاء الجماعة، يعبر عن قطاع واسع من جماعة الإخوان الآن، والذين يرون أن الجماعة قد أخطأت حين اقتحمت عالم السياسة بعد الثورة دون تحسب نتائجها، مؤكدا أن الجماعة تعيش الآن نفس المحنة التى عانت منها الجماعة الإسلامية خلال تسعينات القرن الماضى.

وأضاف "حبيب" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الجماعة لم يكن لديها الخبرة الكافية فى المجال الداخلى أو الخارجى، وكذلك فى التعامل مع مشاكل الإقليم وحساسيته ومشاكل السياسة الداخلية وحساسيات التعامل مع مؤسسات الدولة، موضحا أن تحالف الجماعة مع القوى الأكثر راديكالية وسلفية أخاف المجتمع والنخب السياسية من تغيير هوية الدولة المصرية.

وأوضح "حبيب" أن من بين أخطاء الإخوان التى قصدها عمرو دراج، الاستهانة بقوى المعارضة ومطالبها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، والمبالغة فى مسألة الشرعية وكأنها مسألة حياة أو موت ،وهو ما دفع الإخوان لدخول فى صراع مفتوح مع الدولة .


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