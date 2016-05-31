"مميش": 86 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 5.1 مليون طن خلال يومين

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة شهدت عبور 86 سفينة بحمولة 5 ملايين و100 ألف طن بضائع متنوعة من الاتجاهين، وذلك خلال اليومين الماضين، من الأحد وحتى أمس الاثنين، حيث شهدت القناة من الشمال عبور 40 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن، كما عبرت من الجنوب 46 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من هيئة قناة السويس أن، يوم الأحد، عبرت القناة 45 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن ،وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية EVELYN MAERSK بحمولة 182 لف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا.

> وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و500 ألف طن و أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول APL SENTOSA التى ترفع علم جزر المارشال بحمولة 164 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت، أمس الاثنين، عبور 41 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين وأن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات المالطية CMA CGM NEVADA بحمولة 147 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و300 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB بحمولة 163 ألف طن.

عبور41 سفينة قناة السويس بحمولة 2.4 مليون طن