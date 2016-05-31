بدء تسليم مقتحمى نقابة "محامين طلخا" للشرطة بعد التفاوض مع المحامين

أقنع نقيب المحامين بجنوب الدقهلية، محمد طه الغمري، المحامين المعتصمين بمقر نقابة المحامين بطلخا، بتسليم الخارجين عن القانون الذين اقتحموا مقر النقابة بطلخا، ودمروا محتوياتها وأدرموا النيران في أجزائها، لقوات الشرطة.

وحضرت وحدة من قوات الأمن المركزي قطاع طلخا، لإبعاد المحامين لتمكينهم من استلامهم، واصطف المحامون صفوفا على سلالم النقابة، هاتفين ضد المقبوض عليهم، واعتدى بعضهم بالضرب على بعض المتهمين أثناء تسليمهم للقوات، فيما قام جنود الأمن المركزي بحمايتهم.

بالفيديو والصور.. مجهولون يحطمون نقابة محامين طلخا بالدقهلية ويحرقونها بالمولوتوف.. الاعتداء على محامين وإصابة أحدهم بقطع فى الوجه.. والمحامون يتهمون الأمن بالتواطؤ ويرفضون دخول ضباط الشرطة

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