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بالفيديو.. قيادى سلفى يحرم كلمات أغنية "آه لو لعبت يا زهر"

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بالفيديو.. قيادى سلفى يحرم كلمات أغنية "آه لو لعبت يا زهر" بالفيديو.. قيادى سلفى يحرم كلمات أغنية "آه لو لعبت يا زهر"
قال الشيخ أحمد يوسف، رئيس اتحاد الشباب السلفى، والقيادى السلفى، إن كلمات اغنية "آه لو لعبت يا زهر" للمطرب الشعبى أحمد شيبه ، بها مخالفات شرعية جسيمة، مضيفا :" الأمر ليس فى حرمة الزهر فقط ولكن فى كلمات الأغنية".

وأضاف "يوسف" فى له :"الأمر الأشد خطورة فى الأغنية أنها تقول آه لو لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال وكأن الزهر هو الذى يبدل الأحوال، وكأن الزهر هو من يجلب المنفعة والخير أو يدفع الشر، والله سبحانه وتعالى كتب مكاتب الخلق قبل أن يخلق الخلق بـ 50 ألف سنة".

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