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ننشر إمساكية شهر رمضان.. والمتوسط اليومى للصوم 15 ساعة و50 دقيقة

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ننشر إمساكية شهر رمضان.. والمتوسط اليومى للصوم 15 ساعة و50 دقيقة ننشر إمساكية شهر رمضان.. والمتوسط اليومى للصوم 15 ساعة و50 دقيقة
ينشر "اليوم السابع" إمساكية شهر رمضان الكريم للعام الهجرى الحالى، والذى سيبدأ فلكيا، يوم الاثنين 6 يونيو المقبل، بحسب معهد البحوث الفلكية المصرى.

وتتضمن الإمساكية مواقيت الصلاة طوال الشهر الكريم، بالإضافة إلى موعد الإمساك وشروق الشمس، وعدد ساعات الصوم كل يوم طوال شهر رمضان، والبالغ طوله 30 يوما حيث ستكون نهايته يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو المقبل،وسيكون متوسط ساعات الصوم 15 ساعة و 50 دقيقة يوميا.

امساكية شهر رمضان (1)

امساكية شهر رمضان (2)

امساكية شهر رمضان (3)

امساكية شهر رمضان (4)


>- معهد الفلك: غرة رمضان الاثنين 6 يونيو.. وطول الشهر الكريم 30 يوما
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