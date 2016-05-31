بالصور.. محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الشهادة الابتدائية

في سابقة الأولى من نوعها، كرم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، والدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 32 تلميذ وتلميذة، أوائل الشهادة الإبتدائية، بمدارس إدارات كفر الشيخ التعليمية.

حضر التكريم الدكتور عبدالعزيز حمودة، واللواء إبراهيم عبدالعزيز القصاص عضوا مجلس النواب عن دائرة " الحامول وبيلا".

من جانبه، أشاد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بأداء وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وقراراتها الجرئية لصالح العملية التعليمية، والتغييرات التى أجريت منذ توليها العمل، مستشهدا بإشادة الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم بأدائها، عبر الفيديو كونفراس، متمنياً أن ينهج بقية وكلاء الوزارة فى المحافظات الأخرى، نهجها والنجاحات التي حققتها على كافة المجالات سواء بالتعليم العام أو الفنى، مؤكداً أنه سيكرم أوائل الشهادات سواء فى المرحلة الإعدادية والثانوية والتعليم الفنى عند اعتماد وإعلان النتيجة ، ليشعر المتفوقون بأن المحافظة تثمن جهودهم.

بدورها، أوضحت الدكتورة منى مصطفى كيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن نسبة النجاح بالشهادة الإبتدائية 81% مرتفعة بالنسبة للأعوام الماضية، رغم التشديدات على منع الغش ومعاقبة كل من تورطوا في عمليات غش، مشددة على أنها دليل جهد بذله المعلمون والموجهون ومديرى الإدارات التعليمية خلال العام الدراسى.

كان 14 تلميذا وتلميذة قد حصلوا على الدرجة النهاية من بين 32، حصلوا على نفس الدرجة ببقية الإدارات التعليمية الـ 13، التابعة لمديرية التربية التعليم بكفر الشيخ.

والتلاميذ الأوائل هم: "أحمد محمد محمد ، مدرسة عاطف سالم التابعة لإدارة دسوق التعليمية ، وألاء عماد مصطفى السباعى، مدرسة الغنيمى بإدارة قلين التعليمية ، وأنس محمد محمد سعد مرزوق ،مدرسة ممدوح الصردى التابعة لإدارة دسوق التعليمية ، آية طلعت فتح الله الشاذلى، مدرسة منية المرشد تجريبى بإدارة مطوبس التعليمية ، وآية أشرف خليل بمدرسة محمد فريد بإدارة دسوق التعليمية ، وآية خالد محمد محمد أبو شبانة، مدرسة الصافية ج بإدارة دسوق التعليمية، وحسام محمد محمد محمد السيد ، المدرسة الحديثة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ، وذكرى أمبارك عبد المنصف حسين، مدرسة كفر المرابعين بإدارة شرق كفر الشيخ، وروان وائل فاروق شرابى، مدرسة أبو موسى الأشعرى بإدارة دسوق، ورميساء رمضان أحمد شريف ، مدرسة السلاهيب بإدارة الحامول".

ومن الأوائل أيضا:"ريم على السيد النجار، وريم أية حمدى مرسى فراج ، مدرسة التربية الحديثة بإدارة دسوق التعليمية. وشملت قائمة الاسماء، وريم أحمد تاج الدين عبد المحسن، مدرسة قدماء المصريين بإدارة الحمول، وسارة أحمد رفعت أحمد ،مدرسة ناصر الأم بإدارة الحامول، وشيماء عارف عبد المقصود عون، مدرسة بنى بكار بإدارة الحامول ، وعبد الرحمن أشرف السيد ، مدرسة الحامول الجديدة بإدارة الحامول ، وعبير عبد العزيز حسن إبراهيم صديق ، مدرسة دفرية الابتدائية، إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ، وعلياء عبد الله محمد السيد سالم ، مدرسة عاطف سالم التابعة لإدارة دسوق التعليمية ، عمر عبد الله سمير أحمد الخياط ، مدرسة هدى شعراوى التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

كما شملت القائمة:"عمر مهدى أحمد أنور حسن، مدرسة القومية الابتدائية بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وفارس محمد أحمد عطية أبو يدك، مدرسة أبو بكر الصديق بإدارة دسوق التعليمية، وفرح أحمد محمد شاكر السنهورى، مدرسة محمد فريد الابتدائية إدارة دسوق التعليمية ، كريم فايز فاروق فرج الشامى، مدرسة القومية الابتدائية بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية ، ليلى محمد السيد محمود ، مدرسة أبو هيكل الابتدائية بإدارة الرياض التعليمية".

وتضمنت:"محمد مجاهد عبد السلام فهمى عطية ، المدرسة القومية الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية ،ومصطفى ماهر مصطفى بلال ، مدرسة نجية سلام التابعة لإدارة مطوبس ، ومنة توفيق محمد حسين كدش، مدرسة الجمهورية التابعة لإدارة فوه التعليمية ، ومى أحمد محمد محمد زايد ، مدرسة حدة شباس التابعة لإدارة دسوق التعليمية ، نورهان أشرف محمود محمد مناع، هاجر إبراهيم على محمد القبطان ، مدرسة سعد شتا التابعة لإدارة دسوق ،وفاء محمد السعيد رزق ، مدرسة السلاهيب بإدارة الحامول ،و يمنى محمد إسماعيل السعيد ، مدرسة اللغات بالرياض بإدارة الرياض التعليمية".

ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ

>