نائب رئيس مدينة كفرالشيخ: ندوة تدريب الفتيات على إدارة المشروعات حققت نجاحاً

قالت السيدة الدماطى نائب رئيس مدينة كفرالشيخ لشئون الأسرة، تصريحات صحفيه لها، إن الندوة التى نظمها مجلس مدينة كفر الشيخ بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، عن المشروعات الصغيرة، لتدريب الفتيات على إدارة المشروعات الصغيرة، وتوعيتهن بأهمية المشروعات، تحت رعاية المحاسب سمير غباشى مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، لاقت نجاحاً كبيراً، بحضور الدكتور عبدالفتاح زيدان المدرس بمعهد الخدمة بكفرالشيخ ومحمد فهيم مدير ادارة المشروعات الصغيرة بمجلس مدينة كفرالشيخ، عدد من الفتيات من قرى مركز ومدينة كفر الشيخ .

وأضافت الدماطى، إن االندوة تناولت أهمية المشروعات الصغيرة ،وعرض سبل اقامة المشروعات وطرق التمويل من خلال البنوك المشاركة فى المشروع ، مؤكدة إن الدولة تشجع استثمار طاقات الشباب فى مشروعات تدر أرباحاّ للشباب وعلى الدولة فى تنمية الاقتصاد المحلى.

وقال الدكتور عبدالفتاح زيدان المدرس بمعهد الخدمة بكفرالشيخ، إن الكثير من الدول نهضت من خلال المشروعات الصغيرة ،ومنها الصين ، مطالباً الفتيات بالعمل الحر، وتبنى مشروعات تتوافق مع تكوينها وحياتها ، مؤكداً إن المشروعات الصغيرة تحد من البطالة، وتقلل من الجريمة ،وتخلق جيل قادر على النهوض بنفسه ومجتمعه وبلده.

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