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المرور يضبط 323 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 323 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 323 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات، مؤخرا، على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 323 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 80 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 50 مخالفة مرورية بالقاهرة، 35 مخالفة مرورية بالجيزة، 65 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365