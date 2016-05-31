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تعرف على 5 فوائد صحية لإضافة الحلبة إلى نظامك الغذائى

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تعرف على 5 فوائد صحية لإضافة الحلبة إلى نظامك الغذائى تعرف على 5 فوائد صحية لإضافة الحلبة إلى نظامك الغذائى
الحلبة هى واحدة من أفضل التوابل التى لها رائحة قوية، وتعطى مذاقا للطعام، ويقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، بعض الفوائد الصحية لإضافة الحلبة إلى لنظام الغذائى وتتضمن الآتى:

1- خفض مستوى الكولسترول:


>فقد أثبتت الأبحاث أنها تحتوى على خصائص تقلل من مستوى الكولسترول السيئ، وتمنع الجسم من امتصاص الثلاثية والكولسترول فى الدم.

2- تجعل مستوى السكر فى الدم تحت السيطرة:


>الحلبة تحتوى على مادة galactomannan التى تقلل من امتصاص السكر من الأطعمة، كما أن الأحماض الأمينية بها تقوى إنتاج الإنسولين.

3- تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب:


>الإجهاد ونمط الحياة غير الصحى، التى تؤدى إلى مشاكل صحية مرتبطة بالقلب، ومن الممكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تناول الحلبة التى تحد من تعرض القلب للمشاكل.

4- تساعد على إنقاص الوزن:


>الحلبة فعالة للغاية فى إنقاص الوزن، ومن الممكن مضغها كل صباح على معدة فارغة فأنها تحد من الرغبة الشديدة المتكررة فى تناول الطعام.

5- تزيد من الحليب فى الثدى:


>بالنسبة للأمهات المرضعات لأنها تحتوى على ديوسجينين الذى يعزز إنتاج حليب الثدى فى الأم المرضع.

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