كاظم الساهر يعيش الحزن ويؤكد: ذكرى شقيقي الراحل باقية

تقوم الصفحة الرسمية الخاصة بالفنان كاظم الساهر على موقع "إنستقرام" بإشارك معجبيه بصور عائلية للقيصر وأفراد أسرته وخصوصاً إبنيه وسام وعمر وحفيدتيه سنا وآية.

وآخر ما نشرته تلك الصفحة صوراً تجمع بين الفنان كاظم الساهر وشقيقه الراحل سالم جبار قبل عدة أيام، بمناسبة ذكرى وفاته، وعلق تحتها "وأنين الناي سيبقى" في إشارة منه إلى الحزن الكبير الذي يعيشه بعد رحيله.

لكن كاظم الساهر فاجأ المعجبين والمتابعين اليوم بنشر المزيد من الصور، تجمعه بشقيقه حسين وإبن شقيقته، وصور أخرى مع أفراد فرقته الموسيقية وأولاد الفنان بدر السامرائي.

يشار الى أن كاظم الساهر يتواجد حالياً في بروكسل التي أحيا فيها حفلا فنياً كبيراً، وذلك بعد أن كان قد أحيا قبل عدة أيام حفلاً في المغرب في إطار فعاليات "مهرجان موازين إيقاعات العالم".