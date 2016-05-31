بالصور.. ورش عمل للتعامل مع الطفل المعرض للتسرب من التعليم بكفر الشيخ

قالت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن هناك حرص كبير من الدولة على التعامل مع الطفل المعرض للتسرب من التعليم، وذلك بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، من خلال ورش العمل ، لمديرى وكلاء المدارس، للتدريب على الدليل الإرشادي للمتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم تناول الدليل الإرشادى للمتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب، التدريب على الكتيب الخاص بالمعلمين ،والتدريب على الكتيب الخاص بالإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين، والتدريب على كتب مديرى الإدارات وكلاء المدارس والمدرسة الجاذبة.

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