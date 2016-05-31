أخبار عاجلة

8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عبلة الهوارى: "تحسين الصحة" تعقد لقاء تعريفيا خاصا بصحة المرأة والطفل بسوهاج

Google+ Print
عبلة الهوارى: "تحسين الصحة" تعقد لقاء تعريفيا خاصا بصحة المرأة والطفل بسوهاج عبلة الهوارى: "تحسين الصحة" تعقد لقاء تعريفيا خاصا بصحة المرأة والطفل بسوهاج
قالت عبلة الهوارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية النسائية لتحسين الصحة بسوهاج والنائبة البرلمانية، إن الجمعية تنظم اليوم الثلاثاء لقاءً تعريفيا خاصا بمشروع صحة المرأة والطفل والممول من الصندوق الاجتماعى للتنمية بحضور طاهر عبد الله مسئول الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظة، والدكتور يسرى يومى وكيل وزارة الصحة ومحمد عبد السلام، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وأعضاء الجمعية.

وأضافت الهوارى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المشروع يستهدف تدريب 77 فتاة من 5 قرى وهى "إدفا ونجع النجار وبندار الكرمانية والشيخ مكرم والكوامل" على كيفية توعية المرأة على الصحة الإنجابية وصحة الطفل بعد ولادته.


>محافظ سوهاج يشهد اليوم مؤتمر "تحسين فرص الالتحاق بالتعليم الجامعى"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365