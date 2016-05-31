عبلة الهوارى: "تحسين الصحة" تعقد لقاء تعريفيا خاصا بصحة المرأة والطفل بسوهاج

قالت عبلة الهوارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية النسائية لتحسين الصحة بسوهاج والنائبة البرلمانية، إن الجمعية تنظم اليوم الثلاثاء لقاءً تعريفيا خاصا بمشروع صحة المرأة والطفل والممول من الصندوق الاجتماعى للتنمية بحضور طاهر عبد الله مسئول الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظة، والدكتور يسرى يومى وكيل وزارة الصحة ومحمد عبد السلام، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وأعضاء الجمعية.

وأضافت الهوارى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المشروع يستهدف تدريب 77 فتاة من 5 قرى وهى "إدفا ونجع النجار وبندار الكرمانية والشيخ مكرم والكوامل" على كيفية توعية المرأة على الصحة الإنجابية وصحة الطفل بعد ولادته.

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