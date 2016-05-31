"مدخل إلى علوم القبطيات" دورة ينظمها "الدراسات القبطية" بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة الآثار، منطقة آثار مصر القديمة، دورة "مدخل إلى علوم القبطيات"، فى الفترة من اليوم الثلاثاء 31 مايو الجارى حتى الخميس 2 يونيو القادم من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية مساءً.

وصرح الدكتور لؤى محمود سعيد، مدير مركز الدراسات القبطية، بأن الدورة يحاضر فيها نخبة من المتخصصين فى مجال الدراسات القبطية من الجامعات المصرية ووزارة الآثار، وتتناول موضوعات مختلفة فى شتى فروع القبطيات مثل "مدخل إلى التراث القبطى، التراث الشعبى القبطى، ملامح التراث القبطى فى الحياة اليومية، الفنون القبطية، اللغة القبطية، فنون المتحف القبطى، العمارة القبطية المبكرة، العمارة القبطية المتأخرة"، وغيرها من الموضوعات المختلفة فى التراث القبطى.

وأشارت دكتورة دعاء بهى الدين، منسق الأنشطة العلمية والثقافية بمركز الدراسات القبطية، إلى أن الدورة متاحة للمتخصصين والهواة، كما تأتى فى إطار الأنشطة والدورات العلمية التى ينظمها المركز فى القاهرة والإسكندرية، والتى تأتى بهدف التعرف والوقوف على المعارف الأساسية للتراث القبطى وفروعه المختلفة، باعتباره رافدًا مهمًا من روافد الشخصية المصرية على مدار التاريخ الوطنى.

مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية ينظم دورة "مدخل إلى علوم القبطيات"