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رئيس الحكومة الليبية المؤقتة: نعمل على تحسين الخدمات الضرورية

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رئيس الحكومة الليبية المؤقتة: نعمل على تحسين الخدمات الضرورية رئيس الحكومة الليبية المؤقتة: نعمل على تحسين الخدمات الضرورية
قال رئيس الليبية المؤقتة عبد الله الثنى إن حكومته تعمل تحسين الخدمات الضرورية.

وأكد الثني، فى تصريحات الليلة لبرنامج "بوضوح" الذى يذاع عبر قناة ليبيا الحدث، على أهمية وجود حكومة مركزية واحدة، داعيا مجلس النواب إلى ضرورة الإسراع بتعديل الإعلان الدستورى وعقد جلسة لبحث موضوع منح الثقة لحكومة الوفاق.

وتابع " إنه لن يرفض حكومة الوفاق فى حال حصولها على ثقة مجلس النواب، كاشفا فى الوقت نفسه عن رفع دعوى ضد حكومة الوفاق، بسبب قراراتها الخاطئة بغلق الحسابات المالية للحكومة المؤقتة، الأمر الذى أثر على التزامات هذه الأخيرة" حسب قوله.

وأشار الثنى إلى أن العجز الحاد فى العملة الصعبة تسبب فى نقص فى الأدوية والمواد الطبية، الأمر الذى أثر على قطاع الصحة فى البلاد،لافتا إن أزمة السيولة لا يتحملها مصرف ليبيا المركزى فى البيضاء أو مجلس النواب.
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