6 أشياء تجنب وضعها على السلطة.. أهمها الجبن المبشور والمايونيز

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الأطعمة التى يجب تجنب وضعها فى السلطة، وتتضمن الآتى:>1- الخبز المحمص: يعطى الكثير من السعرات الحرارية، ويخلو من جميع الفيتامينات والمعادن لذا فهو يعد حفنة من السعرات الحرارية فقط.

2- الطماطم المجففة: غنية بالصوديوم وسوف تجعلك تشعر بالانتفاخ، وهذه الأنواع من المواد الغذائية التى يجب تجنبها.

3- الجبن المبشور: إذا كنت فى مهمة لإنقاص الوزن فلا يمكنك وضع مبشور الجبن، لأنها تزيد من ترسيب الدهون فى محيط الخصر، فمن الضرورى تجنبها.

4- المايونيز: السلطة تعد خيارا صحيا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، ولكن عندما يتم مزجها مع المايونيز يصبح العدو الأول للقلب ويسد الشرايين، ويزيد من نسبة الكولسترول، لذا فمن الأفضل تجنبه.

5- إضافة المكرونة وقطع اللحم: فقد تكون مليئة بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، وقد تكون غير صحية على الصحة.

6- الصوص: إذا كنت ترغب فى وضع الصوص على السلطة، فإنها سوف تعطيك سعرات حرارية عالية ودهون، لذا يجب تجنب وضع الصوص على السلطة لتتمتع بفوائدها الصحية مع إضافة زيت الزيتون أو الليمون.

- تقطيع السلطة وتركها فى الثلاجة والملوخية البايتة تصيبك بالمرض

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