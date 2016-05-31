انطلاق تمرين «نسر الأناضول» بقاعدة كونيا التركية

انطلقت اليوم، بقاعدة كونيا الجوية في جمهورية تركيا فعاليات تمرين "نسر الأناضول/ 4 - 2016"، الذي تنظمه القوات الجوية التركية، وتشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية وباكستان وإيطاليا وحلف النيتو.

وبدأ التمرين بعدة طلعات جوية مشتركة؛ حيث تمحورت فعاليات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية لمختلف المنظومات القتالية المشاركة التي تشتمل على عمليات هجومية ودفاعية وعمليات الإسناد الجوي.

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن علي بن ظافر العمري أن هذه المشاركة تعــد المرة الثانية للقوات الجوية بمنظومة التورنيدو الهجومية في تمرين نسر الأناضول، مشيراً إلى أنه سبق بداية التمرين عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية التركية والقوات المشاركة تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك تم وضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية حسب حاجة كل قوة مشاركة.

وأضاف أن هذا التمرين يأتي ضمن الخطط والبرامج التدريبية المعدة مسبقاً من قبل القوات الجوية الملكية السعودية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والإدارية ودعم جاهزيتها لكسب وتبادل الخبرات في الطلعات الدفاعية والهجومية والعمليات الجوية المشتركة.

وتعد مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية هي الرابعة في تمرين نسر الأناضول، الذي يعــد أكبر المناورات العسكرية المشتركة القتالية الجوية على مستوى العالم؛ حيث تشارك بمنظومة التورنيدو الهجومية وبكامل أطقمها الفنية والمساندة التي تعمل بكل احترافية واقتدار وكفاءة عالية لتأمين الجاهزية الفنية للطائرات؛ لتكون جاهزة للقيام بمهامها العملياتية المسنودة إليها على أكمل وجه.

انطلاق إحدى الطائرات السعودية من قاعدة كونيا التركية

استعدادات تحاكي الواقع

القوة السعودية الضاربة في المقدمة

انطلاق التمرين