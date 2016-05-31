الملك حمد: للمملكة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بترتيبات شؤون الحج

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

أشاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة بالخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام وبجهودها المتواصلة في تنظيم شؤون الحج والتسهيل على الحجاج، مؤكداً جلالته دعم مملكة البحرين لشقيقته المملكة في حقها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بترتيبات شؤون الحج، بما يضمن أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام معلناً جلالته رفض مملكة البحرين لأي تسييس لشعيرة الحج.

البحرين تدعم كل ما يعزز التكامل والتعاون بين دول المجلس

جاء ذلك خلال ترؤس جلالته أمس جلسة مجلس الوزراء بحضور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس والتي استهلها جلالته باطلاع المجلس على نتائج مباحثاته مع قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة التي زارها مؤخراً وما جرى خلالها من توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاستثمارية في مختلف المجالات، منوهاً جلالته بما خلقته هذه الزيارات من دفع بعلاقات مملكة البحرين مع هذه الدول وزيادة آفاق التعاون معها، كما وجه الملك حمد مجلس الوزراء إلى تعزيز علاقات مملكة البحرين مع شقيقاتها وصديقاتها من الدول التي زارها مؤخراً وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاستثمارية الموقعة معها.

وفي الشأن الإقليمي والدولي فقد استعرض الملك حمد تطورات الأحداث والأوضاع عربياً وإقليمياً ودولياً، حيث أحاط المجلس بالموضوعات التي سيبحثها اللقاء التشاوري السادس عشر، للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيشارك جلالته فيه بجدة، مؤكداً جلالته بأن مملكة البحرين تدعم كل ما من شأنه تعزيز التكامل والتعاون بين دول المجلس وتطويره في جميع المجالات بما يعود بالخير والفائدة على شعوب دول المجلس.