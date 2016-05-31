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ضبط صاحب مخبز لبيعة طن دقيق بالسوق السوداء بالقاهرة

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ضبط صاحب مخبز لبيعة طن دقيق بالسوق السوداء بالقاهرة ضبط صاحب مخبز لبيعة طن دقيق بالسوق السوداء بالقاهرة
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على طن دقيق وبيعه بالسوق السوداء وحرر محضر بالواقعة

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مخبز بلدى باختراق منظومة الخبز عن طريق تمرير عمليات بيع وهمية من خلال الفلاشة الذكية واستخراج الدقيق البلدى وبيع بالسوق السوداء والاستيلاء على أموال الدعم.

وداهمت قوة من ضباط الإدارة المخبز وضبطت صاحبه وبحوزته ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز وبفحص السجلات تبين استيلائه طن و130 كليو دقيق قام ببيعهم فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة

ضبط نصف طن دقيق مجهول المصدر بحوزة صاحب مخبز بلدى فى الجيزة
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مصر 365

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