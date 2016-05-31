"العدل" تفتح مكتب مساعدة قانونية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا

كشفت مصادر قضائية أن قطاع شؤون المرأة والطفل بوزارة العدل، برئاسة المستشارة سوزان عبدالرحمن فهمى، مساعدة لوزير العدل، قرر افتتاح مكتب مساعدة المرأة لمناهضة العنف بمقر محكمة المنيا الابتدائية، وذلك عقب الاعتداء على سيدة مسنة بمحافظة المنيا وتعريتها من ملابستها.

ومن المقرر افتتاح عدد من المكاتب على مستوى الجمهورية لتعاون 35 مركزا للمساعدة القانونية المختصة بالنزاعات الأسرية، والذى يضم ثلاثة موظفين، منهم إخصائى قانونى وآخر نفسى وثالث اجتماعي، يستقبلون الحالات بالمركز دون مقابل، حيث تم تخصيص مقر له ذى خصوصية بعيدا عن جمهور المتقاضين والمحاميين والمتهمين.

مدير البحث الجنائى بالمنيا: لم نقبض على ضباط فى أحداث الكرم لأنهم لم يقصروا

>

>