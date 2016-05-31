مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 72 طناً من التمور في حضرموت

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بحضور محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك أمس 72 طناً من التمور في محافظ حضرموت اليمنية، وذلك من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وعبر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري في تصريح له خلال عملية التوزيع عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وحكومته الرشيدة على دعم ومساندة اليمن.

يذكر أن هذا التوزيع يأتي ضمن البرامج التنفيذية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وبإشراف من معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة لتلمس احتياجات الأشقاء في اليمن.