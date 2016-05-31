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الفتاة السعودية تبدع وتعزز حضورها في مهرجان الأسر المنتجة بالرياض

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بات مهرجان الأسر المنتجة الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض سنوياً ضمن حزمة أنشطتها الاجتماعية يمثل أحد روافد الدعم المادي للعديد من الأسر من خلال أعمال منزلية متنوعة بين الأكلات المتنوعة والحرف والمنسوجات تقوم بها نساء سعوديات وتوفر من خلالها دعماً مادياً يسهم في تعزيز إيرادات عدد من الأسر.

وتشهد مهرجانات الأسر المنتجة على اختلافها حضوراً كبيراً للفتاة وتتسابق الأنامل في إبراز فنون متنوعة في الأكلات والحرف اليدوية والمشغولات النسيجية.

وسجل مهرجان أمانة منطقة الرياض المقام حالياً في حي القادسية شرق العاصمة الرياض وساحة البجيري في الدرعية التاريخية بصمة للفتاة السعودية يجعل منها محل تقدير وإعجاب من قبل المجتمع.

عدد من المشاركات أكدن لـ "الرياض " أنهن استفدن من خلال مشاركاتهن في مهرجانات الأسر المنتجة وأضاف إليهن الشيء الكثير.

أم فيصل إحدى المشاركات في مهرجان الأسر المنتجة لبيع المشاوي والساندويتشات المتنوعة تقول إنها استفادت من مشاركتها لمدة تسع سنوات في مهرجانات الأسر المنتجة بأمانة منطقة الرياض من خلال الدعم والمؤازرة والتي ساهمت في دعم عملها وانتشاره بشكل واسع.

وتقول إحدى المشاركات "بنت الحجاز" والتي تشارك في مهرجان الأسر المنتجة للسنة الخامسة وتشارك ببيع الأكلات الحجازية المشهورة كالبليلة والمنتو واليغمش وغيرها من الاكلات الحجازية والمشاوي. وأشارت "بنت الحجاز" بأن مشاركتها مع الأسر المنتجة جعل منها اسما معروفاً في العديد من الأماكن.

أم فهد قالت إنها تشارك في مهرجان الأسر المنتجة منذ عشر سنوات وتشارك من خلال ركن الأكلات الشعبية والولائم أكدت أن مشاركتها في مهرجانات الأسر المنتجة ساهم في التعريف بها وبأعمالها المتنوعة.

نورة الحارثي والتي تشارك في جناح المنسوجات من خلال أعمال السدو والخرز أكدت أنها تشارك بأعمال في العديد من المهرجانات التراثية وحققت من خلالها صيتاً جعلهاً اسماً معروفاً في أعمال النسيج.

أم عصام إحدى المشاركات في أجنحة الحرفيات قالت إن مشاركتها تأتي للمرة الثالثة وتتمثل في تطوير الخوص من خلال شراء المنتوجات الخوصية وتلبيسها بألبسة من نوع شالكي وزخرفتها ببعض الكرستالات بحيث انها تلفت الانتباه وتعطي منظراً أكثر جمالاً.

وقالت عن مشاركتها في مهرجان أمانة الرياض للأسر المنتجة أضاف لها الشيء الكثير من خلال التعريف بمنتوجاتها من المنزل إلى أماكن عدة داخل المملكة وخارجها.

المشرفة على مشاركات الأسر المنتجة بدرية المطيري أشارت إلى أنها ومن خلال عملها مع أمانة الرياض تحرص على مشاركة الأسر المحتاجة. وبينت أن هناك العديد من الأسر انطلقوا من خلال مهرجانات الأمانة وأصبح لهم اسماء وسمعة وعرفوا من خلال المهرجانات المختلفة في الأعياد ومهرجانات الأسر.

وأشارت إلى موعد مهرجان هذا العام ومن خلال الإقبال الجيد سيسهم في تعزيز إيرادات الأسر المشاركة خاصة وأنه يقام قبل رمضان بأيام قليلة وبعده عيد الفطر السعيد مما يسهم في إيجاد دعم مالي مساند للمصروفات المتوقعة خلال الفترة القادمة.

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أطباق شعبية متنوعة في مهرجان الأسر المنتجة

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أحد الأجنحة في المهرجان «عدسة/ بندر بخش ، عبداللطيف الحمدان»

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الأكلات الحجازية تحظى بإقبال كبير

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تفاعل مع معروضات المهرجان

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إحدى المشاركات تعرف بأعمالها

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مشرفة الأسر المنتجة تتحدث لـ(لرياض)

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