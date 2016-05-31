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مقتل وإصابة 150 شخصًا فى غارات جوية على إدلب السورية

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مقتل وإصابة 150 شخصًا فى غارات جوية على إدلب السورية مقتل وإصابة 150 شخصًا فى غارات جوية على إدلب السورية
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن ضربات جوية كثيفة على مدينة إدلب التى تخضع لسيطرة المعارضة خلفت أكثر من 150 شخصا بين قتيل وجريح مساء الاثنين.

وأضاف المرصد، أنه يعتقد أن الطائرات التى نفذت الضربات روسية، متابعًا أن سبع ضربات جوية على الأقل أصابت المدينة الواقعة فى غرب البلاد وأصاب بعضها المنطقة التى يقع فيها المستشفى الوطنى لكنه لا يعتقد أن المستشفى نفسه أصيب.
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