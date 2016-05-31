بالصور..داعش يعلن الحرب على العالم ويتهم المعارضة السورية بالتحالف مع بشار

شن تنظيم داعش الإرهابى، هجومًا حادًا على الدول المشاركة فى التحالف الدولى التى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، للحرب ضد التنظيم فى سوريا والعراق.

وتوعد التنظيم بشن حربًا، على كل دول العالم، وكافة الفصائل والجماعات التى تتقاتل فى مناطق تواجده بكل من سوريا والعراق وليبيا.

وقال التنظيم فى فيديو نشره على الإنترنت، إن "الردّ على المشركين وأوليائهم المرتدين يكون في قتالهم كلهم حتى تتحقق الغاية العظمى للجهاد".

واتهم التنظيم المتطرف، المعارضة السورية بالتحالف مع النظام الحالى برئاسة بشار الأسد، التنظيم اتهم أيضًا تركيا بتحالفها مع القوات الكردية (البيشمركة) فى الموصل بالعراق، وعين العرب كوبانى بسوريا.

وتطرق التنظيم للأوضاع فى ليبيا، والموافقة الدولية على حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج، كذلك المفاوضات التى تجريها حركة طالبان أفغانستان بمشاركة باكستان مع الحكومة الأفغانية، التى استضافتها العاصمة القطرية فى أوقات سابقة.



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