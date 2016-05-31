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الغندور للمطالبين بإقالته: تعلموا من سيميوني

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الغندور للمطالبين بإقالته: تعلموا من سيميوني الغندور للمطالبين بإقالته: تعلموا من سيميوني

لجأ جمال الغندور رئيس لجنة الحكام للاستشهاد بالمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني للرد على المطالبين بإقالته من منصبه قبل نهاية الدوري بأربع جولات.

وطالبت بعض الأندية في الدوري المصري بإقالة الغندور، وهددت بعدم استكمال المسابقة في حالة عدم تنفيذ هذا الطلب.

كل ما يلي على لسان الغندور في تصريحات لقناة ON tv يوم الاثنين.

"في نهائي دوري الأبطال، سجل الريال هدفه من تسلل واضح، واحتسبت ضده ركلة جزاء غير صحيحة".

"ولكن انظروا إلى دييجو سيميوني وتصريحاته التي كانت في منتهى الرقي، حيث لم يذكر التحكيم بكلمة واحدة .. أتمنى أن نتعلم منه".

"المطالبة بإبعادي أمر يسعدني للغاية، لأنه حدث معي كحكم، حيث طالبت بعض الأندية بإبعادي لأنها خسرت أمام فرق صغيرة".

"والآن نفس الأمر حدث معي كمسئول، هذا دليل، أنني أطبق القانون على الكل سواسية، لا فارق بين ناد كبير وصغير".

"أخطاء الحكام ستبقى موجودة، ودوري تصحيح هذه الأخطاء وتطوير مستوى التحكيم، وأهلاً وسهلاً بأي وسيلة تنهي هذه الأخطاء".

"مع كل خطأ في الجولات الباقية بالدوري، ستتم المطالبة برحيلي، ولكن مندهش ممن يطالب بذلك وينكر حق 400 نادٍ آخر لا يطالبون بإقالتي من منصبي".

"رسالتي للحكام، استمروا، ولا تلتفتوا لأي هجوم إعلامي أو جماهيري، ستجدوني بجانبكم، وصدري مفتوح لرد أي هجوم".

"مستعد للرحيل من رئاسة لجنة الحكام بعد دقيقة، إذا كان ذلك يضمن لأي الفوز بلقب الدوري أو الهروب من شبح الهبوط".

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فيديو اليوم السابع